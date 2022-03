Sügisel Palamuse gümnaasiumis 10. klassi ei avata

Kui veel 2017/2018 õppeaastal õppis Palamuse gümnaasiumiastmes 39 õpilast, siis tänavu on see kahanenud 19 õppurini.

2018. aastal kattis riiklik õpetajate töötasu vahendite eraldus umbes 66 protsenti vajadusest, 2022. aastal katab riiklik eraldus vaid 34 protsenti. Lisaraha on vaja ligi 70 000 eurot aastas.

Õpilaste pidev vähenemine

Kui veel 2017/2018. õppeaastal õppis Palamuse gümnaasiumiastmes 39 õpilast, siis tänavu on see kahanenud 19 õppurini. Langus on olnud vaikne, aga pidev.

«2018. aastal kattis riiklik õpetajate töötasu vahendite eraldus umbes 66 protsenti vajadusest, 2022. aastal katab riiklik eraldus ainult 34 protsenti. Täiendavate vahendite vajadus on ligikaudu 70 000 eurot aastas,» seisis otsuse seletuskirjas.

Sel kevadel lõpetab Palamuse gümnaasiumi 12 õpilast. Seletuskirjast võib lugeda, et tõenäosus, nagu sooviks vähemalt sama palju sügisel 10. klassi astuda, on väike.

Palamuse gümnaasiumi õpilasesindus korraldas 9. klassi õpilaste hulgas küsitluse, kes sooviks jätkata 10. klassi õpinguid Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumis. Selle küsitluse tulemusel soovisid õpilased valida erinevaid koole, kuid esimeses valikus ei olnud OLPG. Praegu õpib OLPG 10. klassis kolm õpilast ja 11. klassis neli õpilast. Sellise õpilaste arvuga ei ole gümnaasiumi klasside pidamine mõistlik,» seisab seletuskirjas.

Jõgeva abivallavanem Asso Nettan ütles volikogus, et gümnaasium korraldatakse ümber ja sulgetakse etapi kaupa. «Sügisel ei avata uut 10. klassi ja jätkab vaid 12. klass. Praeguste kümnendikega, kes lähevad 11. klassi, on tehtud individuaalselt tööd, et toetada neid oma otsustes edasisel haridusteel,» rääkis Nettan.

Ühtlasi ütles ta, et vallavalitsus kutsus kokku töörühma, mis gümnaasiumiosa kohta lahendusi otsis. Kaasatud olid näiteks ka teaduskeskuse Ahhaa esindajad.

«Koosolekul leiti, et Palamuse hariduselu kõige parem lahendus on panustada tugevasse põhikooli, mitte kesisesse keskkooli. Suhtlesime õpetajate, õpilaste ja hoolekoguga ning kõik osalised saavad otsusest aru ja on mõttega kaasa tulnud,» selgitas abivallavanem.

Õpilased eelistavad riigigümnaasiumi

Olgugi et praegustele 10. klassi õpilastele pakuti võimalust jätkata õpinguid kuni gümnaasiumi lõpuni, otsustasid nad, et sooviksid õppida seal, kus lisaks teadmiste omandamisele lisandub ka suurem sotsiaalsem pool. «Tegime riigigümnaasiumiga koostööd ja nad on nõus kaks õpilast oma koosseisu võtma,» sõnas Nettan. Ta lisas, et vald korraldab õpilastele vajaliku tasandusõppe.