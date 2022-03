Uute dokumentide kättesaamiseks tuleb pikalt järjekorras oodata

Tartu teenindustalituse juht Angela Kahari sõnul on järjekorrad tingitud sellest, et kaks nädalat tagasi kasvas hüppeliselt eestlaste dokumenditaotluste hulk iseteeninduses. Nüüd on need dokumendid valmis saanud ning inimesed ootavadki järjekorras nende kättesaamist. «Õnneks ei ole dokumendi kätte andmine nii aeganõudev protsess nagu seda on dokumendi taotlemine. Oleme praegu teenindajaid ka juurde toonud, mistõttu peaks olukord saama peagi leevendust,» lisas ta.