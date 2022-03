Finnairi esimesele koroonapausijärgsele lennule Tartusse müüdi 18 piletit

Kõik Tartusse tulijad olid Helsingis mõnelt kaugemalt lennult ümber istunud. Tartust Helsingi poole oli teele asumas kaheksa inimest, neist pooled pidid sealt edasi lendama. See tähendab, et 70-kohaline lennuk ATR-72, mille lennuaeg sel liinil on umbes 45 minutit, oli tühjavõitu.

«Nädala teises pooles on meie teada juba 25 inimest lennu kohta,» tõdes Tartu lennujaama käidujuht Roman Kulikov. «Sellisid arve, nagu kaks aastat tagasi enne koroonakriisi, me esimestel nädalatel veel ei näe.»

Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe, kes mõni nädal tagasi rääkis loiust piletimüügist, oli nüüd optimistlikum.

«Oluline fakt on see, et viimastel nädalatel on olnud aktiivsemat piletite broneerimist näha. On tekkinud kindlus, et liin taastub ja koroonapiirangud on kadunud,» lausus Pärgmäe.

Ta rääkis, et läinud reedel oli koos Finnairi ja Tartu linnaga arutelu, kuidas teha lennuplaani selliseks, et oleksid paremad ühendused Tartuga. «Keerukus on selles, et kui tahame ühte lendu liigutada, tuleb lennuk kusagilt mujalt ära võtta ja lennuki meeskonnad tuleb üle vaadata,» ütles Pärgmäe. Praegu välja kuulutatud lennuplaan, kus mõnel päeval on lennud hommikul ja mõnel õhtul, jääb ilmselt talvise lennuplaani kehtestamiseni. Koroonakriisi tõttu lendude katkemise eel lendas Finnair Tartust hommikuti ja saabus siia õhtul. Lennud olid kuuel päeval nädalas. Tookord räägiti ka teise lennu lisamisest mõnel päeval. Pärgmäe sõnul võidakse sellise olukorrani taas jõuda

Finnairi Helsingi-Tartu liinil oli 2019. aastal 27 871 reisijat, aasta keskmine täituvus oli lennukitel 64 protsenti. 2020. aasta algul kogunes reisijaid 5629, ent märtsis jäid lennud katki.