Koletu sõda, mille idanaabri isehakanud tsaar Ukraina ja ukraina rahva vastu valla päästis, on kestnud üle kuu. Keegi ei mõista kokku arvata, kui palju inimesi on arutus tapluses surma saanud, kui palju inimkultuuri mälestusmärke, eluks ja tööks vajalikke ehitisi on maa pealt pühitud, teiste seas haiglad, vanadekodud, koolid, lasteaiad. Miljonid inimesed on pidanud maha jätma oma kodu, üle saja ukraina lapse ei näe tänavust kevadet.