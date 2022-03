Enriko Talvistu: kunstimuuseum, väike rentnik Sükus

Ses Oslo raekoja kõrvale endise raudteejaama kohale ehitatud suures kastikujulises (just kastikujulises, kuna see on paindlikem ehitusmaht sinna sisse erinevate näituste ehitamiseks, et mitte eksponeerida hoonet, vaid ikka taieseid) ja 600 miljonit eurot maksma läinud hoones on 13 000 ruutmeetrit näitusesaalide pinda 5000 taiese eksponeerimiseks, arhitektid Saksa büroost Kleihues + Schuwerk.