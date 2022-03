Ehitusfirmale Nordecon kuulub Riia tänava lõpus Sanatooriumi pargis ligi 3,5-hektarine maa-ala, kus asub ka Aino ja Oskar Kallase maja. Muinsuskaitse all olevat maja arendaja ei puutu, kuid nüüd on küsimuse all ehitusplaan, mis puudutab ülejäänud krunti.

Foto: Kristjan Teedema