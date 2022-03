Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk näitas pagulaskeskusse toodud mänguasju ja telerit, mis kõik on pärit politseinike kodudest, ühtlasi on ametnikud kaunistanud ära arestimaja seinad.

Riik avas eile Tartus teise pagulaste vastuvõtupunkti, et Ukraina sõjapõgenikud saaksid Eestisse saabumise järel lihtsamini ühiskonda lõimuda. Nii seni Raadimõisa hotellis pakutud kui ka paljud lisandunud teenused on kättesaadavad uues vastuvõtupunktis, hotell on esmaspäeva pärastlõunast vaid majutuskoht.