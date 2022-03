Libauudis: politsei lükkab ümber teate rahvustevahelisest massikaklusest Tartus

«Ma ei tea miks selline väga kummaline artikkel on avaldatud. Politsei saab kinnitada, et see on väärinfo, sellist sündmust ei ole aset leidnud,» ütles politsei esindaja Kerly Virk. «Küsisin patrullilt, kas võis olla muud, näiteks konflikt kahe inimese vahel, mida tõlgendati massikakluseks, aga pole ööklubide juurde olnud ühtegi sellist kutset, veel vähem, et mitu patrulli ja kiirabi.»

EKRE Tartu ringkonna juht Silver Kuusik vahendas, et väidetavalt olnud see vahejuhtum Leveli klubi juures, kuid selle kohta, kes portaali toimetajale sõnumi edastas, ei olnud võimalik teavet saada.

Kirja on see pandud nii: «Ukrainlaste tulek on ka muus politseile üksjagu lisamuret tekitanud. On olnud poevargusi, et endale süüa hankida, samuti kuulub Ukraina «kultuuriruumi» see, mida meie tunneme altkäemaksuna, nii näiteks üritatakse kiirendada elamislubade saamisi erinevate kingitustega. Ka ei kipu nad politsei korraldustele alluma.»