Tartu noorte töömalev otsib tööandjaid

Malevanoored töötavad rühmaga koos üks kuni kolm nädalat, olles abilisteks aia- ja põllutöödel, heakorra- ja haljastustöödel, poodides ja paljudes muudes kohtades.



Sel aastal pakutakse töökogemust ka Ukrainast Eestisse saabunud noortele. Lisaks on plaanis luua malevarühm lisavajadustega noortele, kus juhendajaks oleks vajalike teadmiste ja oskustega inimene.



Aga miks ikkagi võtta noori tööle? Sellepärast, et just noored on meie tulevased tööandjad, ettevõtjad, maksumaksjad ja ühiskonna aktiivsed liikmed. Kui noorte töökasvatust alustada varakult, saavad neist suurema tõenäosusega tööturul aktiivsed osalejad ja ettevõtlikud inimesed. Lemmatu marjatalu juht Kärt Karhunen, kes on aastaid malevlasi tööle võtnud, kinnitas samuti noorte töölevõtmise kasulikkust nii noorele endale kui ka tööandjale. Tema sõnul on noortele esmase töökogemuse andmine vajalik ning lisaks võib noortest kujuneda välja potentsiaalne nende kauba tarbija. Muu hulgas saab ettevõte maleva abil ka ennast esile tõsta.



Kõigil tööandjail, kel on soov suveks noortele töökohti pakkuda, palutakse võtta ühendust Cerda Männistega, e-post cerda.manniste@raad.tartu.ee, tel 5598 5994.