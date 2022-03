Tartu linn alustab õpilaste esmaabikoolitusi

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on tartlaste elupäästeoskuse suurendamine linnale väga oluline. «Mul on väga hea meel, et kahe koroonakevade võrra edasilükkunud koolitused saavad sel aastal viimaks alata ja noored saavad juba põhikoolist abi andmiseks vajalikud oskused ja teadmised. Tartu kiirabiga sõlmitud leping võimaldab lisaks kooliõdede pidevale tublile tööle pakkuda õpilastele ka põhjalikku koolituspäeva, kus jagavad oma teadmisi igapäevast elustamispraktikat omavad koolitajad,» ütles Lees. Abilinnapea lisas, et Tartus on koolinoorte esmaabi andmise oskus ja sekkumise julgus juba ka elusid päästa aidanud.



«Meie pakutavad koolitused erinevad tavalistest esmaabikoolitustest ennekõike selle poolest, et nad on väga praktilised,» selgitas Tartu kiirabi esmaabikoolituse projektijuht Dmitri Prilutski. «Õpilastele korraldatakse oskustube praktiliste harjutustega ja antakse realistlikke, mulaažidega situatsioonülesandeid, kus nad saavad rakendada just õpitud võtteid.» Projektijuht lisas, et koolitused tehakse väikestes rühmades, mis võimaldab õpilastega personaalselt tegeleda ja annab neile hästi kinnistunud teadmised.



Abilinnapea Mihkel Lees tunnustab Tartu kiirabi kui head koostööpartnerit, kes panustab tartlaste õpetamisse rohkem kui neilt eeldatakse, näiteks korraldab kiirabi lisaks noorte koolitamisele ka linnarahvale regulaarselt elustamisõppepäevi.



Põhikooliõpilaste esmaabikoolitusteks kulub Tartu linnal ligikaudu 40 000 eurot.