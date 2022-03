Tartumaa iduettevõtted tegid käiberekordi

Maksu- ja tolliameti andmetel tegutses mullu Tartumaal 89 iduettevõtet ehk iga 15. Eestis registreeritud idufirma. Tartumaa iduettevõtted maksid riigile 2021. aastal kokku 9,6 miljonit eurot tööjõumakse, mis on 8 protsenti kogu idusektori tööjõumaksudest ning andsid tööd 718 inimesele, mis on 126 töökohta enam võrreldes aasta varasemaga. Eesti iduettevõtete töötajatest 9 protsenti töötas mullu Tartus ja Tartumaal tegutsevates iduettevõtetes.

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on Tartu ja Tartumaa iduettevõtete tähtsus Eesti idusektoris kasvamas. «IT- ja tehnoloogiasektor on suure potentsiaaliga majandusharu ning Tartu ja Tartumaa iduettevõtete panus kohalikku idusektorisse kasvab aastast aastasse ning järjest kiirema tempoga. Regionaalse arengu toetamine on Startup Estonia programmi üks peamisi eesmärke – näeme meie regioonides suurt ning seni veel suuresti kasutamata potentsiaali. Tänapäeval ei ole ettevõtte ega töökoha füüsiline asukoht oluline ning see annab olulise tõuke, et iduettevõtted looks töökohti mitte vaid Tallinna või Tartusse, vaid ka mujale,» sõnas Peeterson.