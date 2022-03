Disainer kahtlustab linnavalitsust konkursil kokkumängus

Arutelu algatas graafikadisainer Martin Lazarev, kes võttis teravalt sõna juba siis, kui konkursi tingimused välja kuulutati. Toona kahtlustas ta, et konkursi karmid tingimused olid seatud selliselt, et mängida võit kätte disainibüroole. Et võitja oli Tartu linnavalitsusega juba varem seotud, kahtlustas Lazarev, et tegu võib olla kokkumänguga. Kui neljapäevaks oli võitja teada, jäi Lazarevil üle nentida: MOTT ehk mida oligi tarvis tõestada.