Uues tootmishoones käib töö Gustav Adolfi valvsa pilgu all

Pannoo autor on tänavakunstnik Bach Babach ehk Kristjan Bachman, kes tegi töö koos kõrgema kunstikooli Pallas tudengitega.

Bachman sõnas, et pakkumine tuli Hanza juhtidelt ning see oli hea võimalus kaasata ka Pallase tudengeid. Viimane selline ettevõtmine oli Nõo spordihoone seinamaaling 2018. aastal, kuid nii suurt teost, kui on Hanza tootmishoones, ei ole kunstnik veel seni teinud.