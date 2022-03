VIDEO ⟩ Kunstioksjonil monumentaalgaleriis käis äge enampakkumine

Nõnda nagu eelmisel kahel Tartu kunstioksjonil, mille tööd olid välja pandud veebis ning ühtlasi kunstimaja monumentaalgaleriis, juhtis enampakkumist galerii Art & Tonic omanik Reigo Kuivjõgi. Teda jälgis saalist mituteist silmapaari. Kuivjõgi märkis, et mitmed huvilised on needsamad, kes talle on silma jäänud kahest esimesest Tartu kunstioksjonist.