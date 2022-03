Tuul inimestele suuri kannatusi kaasa ei toonud

Piiskoppel lappas päästjatele tehtud väljakutsed 25. märtsist kuni 27. märtsi hommikuni läbi ja kinnitas, et Tartu- ja Jõgevamaal olid tormi tõttu väljakutsed seotud peamiselt puude murdumisega. Esialgsetel andmetel jäi inimeste varale märkimisväärne kahju tekitamata. Midagi palju hullemat peale selle, et kellad on tunni võrra edasi nihkunud, tuul seekord korda saata ei suutnud.