Tugev loodetuul teeb pahandust, hommikuks iilid nõrgenevad

Elektrikatkestusi on Tartumaal praegu õnneks vähem kui mõnes teises maakonnas. Vaata kaarti. Kõik võib muutuda.

Ülikooli tänavalt kesklinnast kuuenda korruse aknast Emajõe suunas välja vaadates näib linn küll pimedam kui tavaliselt.

«Kõige keerulisem on olukord Saaremaal, elektrita 3865 klienti; Lääne-Virumaal, elektrita 2136 klienti ning Pärnumaal, elektrita 1420 klienti,» kommenteeris Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp. «Teistes maakondades on elektrita klientide arv alla tuhande ja öö jooksul on lootus enamus rikkeid lahendada. Keerulistes piirkondades võib likvideerimisega minna esmaspäevani.»

Kaardimäng Tuhat Jõgeva vallas, kus inimestel on alati küünlavaru, kuna näiteks eelmisest elektrikatkestusest ei ole seal möödas rohkem kui kaks päeva. Foto: Eili Arula

Töötab üle 33 rikkebrigaadi. «Ebamugavaks teeb olukorra asjaolu, et torm ei ole lokaalne vaid puudutab tervet Eestit, mis tähendab, et kõik brigaadid on oma piirkondades rakkes,» lisas Puusepp.

Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu https://www.elektrilevi.ee/maru. See võimaldab kiiret infovahetust.

Ilmateade ennustab, et öösel eemaldub madalrõhkkond Komimaale ja selle järel on lumehooge veel Virumaal ja Peipsi ääres ning hommikuks jõuline loodetuul nõrgeneb. Homme päeval liigub üle maa väike kõrgrõhuhari ja selle järel läheneb merelt uue madalrõhkkonna serv. Ennelõuna on päikeseline, pärastlõunal kandub merelt pilvelaamu ning õhtul hakkab saartel lund sadama. Kas see jõuab ka Tartusse, ei tea.

Tuul pöördub homme lõunakaarde ja õhtul tugevneb jälle. Õhutemperatuur on öösel -1..-7°C, päeval -3..+2°C.