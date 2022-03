GALERII ⟩ Hooldekodu elanik Liidia: niisugune tunne on, et oled ikkagi inimene

Hooldekodu elanik Rein käis viimati teatris siis, kui ta veel oma kodus elas. Töö kaudu olid tal terveks aastaks piletid ette broneeritud. Reinule teater meeldib. Ta on rõõmus ka selle üle, et hooldekodus käivad aeg-ajalt esinemas huviteatrid. «Päris ilma kultuurita pole me siin olnud,» sõnas mees.

Liidia, kes on hooldekodus elanud kümme aastat, ütles, et mitmesuguseid väljasõite on tehtud ju ridamisi. Jah, koroona ajal on neid ette tulnud harva, aga nüüd, mil lõpuks minek ees oli, märkis ta: «Niisugune tunne on, et oled ikkagi inimene!”

Hooldekodu elanikul Urmasel tuli meelde, kuidas ta ükskord koos sotsiaaltöötajaga Sadamateatris käis. Ta ei mäletanud enam, mida nad vaatasid, aga tal on meeles see eriline käik. «Teate, kui ilus on, kui saad kusagil käia,» kiitis ta. «Ise enam ei saaks – piletid on kallid ja millega sa lähed, raha ju ei ole. Ikka ilus, kui seda võimaldatakse sulle!»

Teatri ees! Huvijuht Katrin Ratnik vasakult teine. Hooldustöötaja Heli Kimmel paremalt esimene. Foto: Kadri Kuulpak

Tartu hooldekodu kuue elaniku ja nende kahe saatja teatriskäigu tegi võimalikuks mittetulundusühing Elame Veel!. See on eelmise aasta sügisel loodud ühing, mis aitab hooldekodu elanikel osa saada kultuurisündmustest, olgu selleks teatrietendus, kontsert, kunstinäitus või kino. Ühing kogub annetusi ja tasub piletite ja transpordi eest ning katab vajadusel klientide saatmisega seotud kulud.

Reporter ja sotsiaaltöö fänn

MTÜ Elame Veel! asutaja on Kadri Kuulpak, kes on ajakirjanik ja kellele ka reporterina on sotsiaalteemad hingelähedased. 2021. aasta juunis kaitses ta Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal magistritöö ««Hooldajatel on kiire, meil on jälle aega üleliia.» Hooldekodu elanike autonoomiaga arvestamine kolme hooldekodu näitel». Juhendas Häli Tarum.

Ajakirjanik Kadri Kuulpak. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Kadri Kuulpak töötas oma magistritöö nimel ise hooldajana ja intervjueeris hooldekodude elanike ning jõudis tõdemuseni, et neil napib mõtestatud ajaveetmisviise, võimalusi asutusest väljas käia. Pärast kohatasu maksmist ei jää hoolealustele ka endale piisavalt raha kätte, et ise midagi ette võtta ja nii on nad muust maailmast otsekui isoleeritud.

Tartu hooldekodu huvijuht Katrin Ratnik oli oma klientidele mõeldes niisuguse võimaluse tekkimise üle ülimalt tänulik. Muidugi oli raske ette näha, kas ettevõtmine ka niisama toredasti välja kukub, kui see mõttes oli, aga etteruttavalt võib öelda, et kõik läks hästi.

Keerulisi kohti siiski õhus oli. Kas mõni hoolealustest, kes on algul hea meelega valmis teatrisse tulema, viimasel hetkel siiski ära ei ütle? Kas kahetunnine istumine ja etenduse jälgimine kedagi liialt ei väsita? Paljud heidavad hooldekodus ju väga varakult magama ja kell seitse algav etendus on nendele üsna hiline sündmus, kas see ikka sobib? Kuidas teatrimajas vaheajal jalutamisega hakkama saada ning kas kellelgi on tarvis abi näiteks tualetis käimisel?