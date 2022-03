Vanast arestimajast saab sõjapõgenike vastuvõtupunkt

Lõuna-Eesti piirkondliku ühendstaabi juhi Vallo Koppeli sõnul hoiab Tartusse rajatav vastuvõtupunkt kokku Eestisse tulnud sõjapõgenike aega ning võimaldab ukrainlasi abistada nii, et neil oleks siin oma elu edasine korraldamine võimalikult sujuv. Ta märkis, et ühest kohast kõigi vajalike teenuste pakkumine aitab ukrainlastel parimini orienteeruda ka selles, mida kõike neil võõras riigis ja keskkonnas elamiseks ning toimetulekuks vaja teha on.