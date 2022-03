Vambola Paavo: üks terav turujutt

Vanu turupilte vaadates hakkab suu vett jooksma. Karmide määruste järgi pidid müügikohad peibutama päeva lõpulgi. Nüüd avanev vaade ostma samavõrd ei ahvatle. Näeme, et kaubad on kuhjatud nagu koloniaalkaubamajas. Kui möödunud kümnendil turuhoonet renoveeriti, pidid liha, singid- vorstid eraldi müügisaared saama. Paraku on kõik segamini.