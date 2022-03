Euroopa Komisjon on juba pikalt valmistanud ette liikmesriikidele lisakohustust. Uus määrus, mis on otse rakenduva ja kohustava jõuga, puudutab kõiki loodusdirektiivi loodustüüpe. Iga riik ja iga selles riigis asuv omavalitsus teab muidugi kõige paremini, millistest loodusaladest ja millistest loodusväärtustest on jutt. Teab, või peaks teadma.