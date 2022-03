Külliki Saldre ja mitu teist tartlast võivad saada aastaauhinna

Märts on rahvakalendris paastukuu, kultuurikalendris aga teatrikuu, mille kõige tähtsam päev on 27. märts, rahvusvaheline teatripäev. Tavakohaselt kuulutatakse siis välja Eesti teatri aastaauhindade saajad, sedapuhku Vene teatris Tallinnas. Tartlastel on põhjust pöialt hoida õige mitmele kodulinna lavaelus silma paistnud naisele ja mehele, et nad tõuseksid nominentide hulgast auhinna saanute ridadesse.