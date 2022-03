Brasiilia lavastaja toob Vanemuises publiku ette Vene heliloojate kaks muinasjutuballetti

Stravinski ballett «Tulilind», mis on inspireeritud vene rahvajuttudest, räägib loo pärast Maad tabanud katastroofi valitsevast diktaator Agomist, kes soovib inimesi allutada oma tahtele ja need tuleolenditeks muuta. Rimski-Korsakovi orkestrisüit «Šahrazad» on saanud õhutust muinasjutukogumikust «1001 ööd» ning kõneleb armastusest, reetmisest ja truudusest.

Dirigent Martin Sildose sõnul on Rimski-Korsakov ja Stravinski täiuslikud meistrid, kes on andnud oma muusikale sellise elujõulisuse ja värvikirevuse, et see viib kuulaja kohe endaga kaasa ega lase lahti isegi pärast seda, kui on kõlanud viimanegi noot.