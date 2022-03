Eile õhtul jäi Jõgeva piirkonnas üle 2000 majapidamise elektrita

Elektrilevi juhtimiskeskus andis teada, et Jõgeva lähistel katkes ühe keskpinge liini juhe ja tekitas võrku maaühenduse. Selle tõttu riknes üks Jõgeva linnas asuv kaabel. Lisaks toimus ka isolaatori rike. Katkestus algas kell 17.35 ja puudutas 2150 klienti. Kell 19.06 said elektri tagasi 1128 klienti, ülejäänud said elektri tagasi järk-järgult ja viimased kliendid said elektrivoolu tagasi kell 23.28.