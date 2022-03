Eestisse saabunud Ukraina põgenikud otsivad agaralt töö- ja koolikohti. Neile on appi asunud ka Tartu rakenduslik kolledž, vana nimega kutsehariduskeskus, mis pakub noortele sõjapõgenikele võimalust astuda tasuta kuuekuulisse kutsevaliku õppesse.

Kutsevaliku õpet on kolledž andnud aastaid ning see on mõeldud eelkõige nendele inimestele, kelle koolitee mingil põhjusel katkes.