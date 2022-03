Võru tänava viadukt saab esimese värskenduse

Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski sõnas, et tegu on väikeste säilitusremontidega. Võru tänava viaduktil vahetatakse välja plastdetailid ning parandatakse vuugid. Et vuugid tuleb tööde tegemiseks lahti võtta, saab viadukti üleminekuala värske asfaldi. Võru tänava viadukt valmis 2014. aastal.

Lužetski märkis, et kaheksa aastat on möödunud ilma remontideta ning see, et nüüd väike värskendus tehakse, on normaalne. «Üleminekuala on naastrehvidega üle sõitmisest kannatada saanud ning vajab värskendust,» tõdes ta.