Stripiklubi reklaamauto parkis koolist kiviviske kaugusel

Sapphire’i klubi reklaam­autosid on märgata üle kogu Tartu, näiteks eile oli üks ka Turu tänaval.

Stripiklubi Sapphire kleebist kandvad autod on Tartu kesklinnas ja kaugemalgi juba argine nähtus, tavaliselt on need pargitud nädalateks nähtavatesse kohtadesse. Tähelepanelik lugeja avastas aga täiskasvanute klubi reklaamiva auto oma korrusmaja esisel haljasalal, suure kooli lähedal.