Stepan Karja: ilmselt oli neid rohkem

Mulle kätte sattunud materjalides on pakutud, et kui kokku lugeda inimesed, kes surid lisaks Stalini isiklikul initsiatiivil korraldatud näljahäda tõttu ka vanglate ja sunnitöölaagrite ebainimlike olude, küüditamise, nakkushaiguste (eriti tüüfuse), arstiabi puudumise ja muude ränkade tegurite mõjul, oli neid 5–7 miljonit. Veelgi enam, äsja, 5. märtsil võisime Postimehe lisalehest Nädal lugeda ajalooõpetaja Egon Metsa esseed «Ukraina ja müüdid», kus autor väitis, et kunstlikult tekitatud näljahäda võttis mõningate hinnangute kohaselt isegi kuni kümne miljoni inimese elu.