Kliinikumist on abi saanud ligi 150 sõja eest põgenenud ukrainlast

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse liige, õenduse ja patsiendikogemuse juht Ilona Pastarus vahendas, et erakorralise ja vältimatu abi vajaduse tõttu on kliinikumi pöördunud 41 ning haiglaravi on vajanud kolm inimest.

«Põhjused, millega on pöördutud, on erinevad, näiteks infektsioonid, traumad, vältimatu hambaravi vajadus, rasedusega arvele võtmine, aga ka kroonilised haigused, mis vajavad tähelepanu,» selgitas Pastarus.

Ilona Pastarus selgitas, et kliinikum on tegutsenud selle nimel, et juurutada teisest tervisekontrolli sõja eest põgenejate seas. See tähendab vastuvõtuaegade tekitamist ja inimeste töö ümberkorraldamist igapäevase põhitöö kõrvalt, iganädalast info jagamist ja nõustamist tervisekontrolli vajadusest kliinikumi meeskonna poolt majutuskeskustes kohapeal ning ka kohese broneerimisvõimaluse loomist vabadele vastuvõtuaegadele. «Esimestel päevadel korraldasime ka transpordi, et inimesed vastuvõtule jõuaksid. Samuti on kliinikumi kõnekeskuses Ukraina sõjapõgenike tarbeks avatud eraldi number,» sõnas Pastarus.