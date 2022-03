Play-offile samm lähemal: Tartu korvpallimeeskond võttis teise poolaja agressiivse mänguga tähtsa võidu

Teisipäeva õhtul algas kohtumine rahulikult ning tasavägiselt, alguses juhtisid külalised Lätist, siis tartlased. Kuigi teist veerandaega kontrollis suures osas Tartu, kaotati eduseis käest ning avapoolaja lõpuks oli Tartu Maks & Moorits korvpallimeeskond ees vaid nelja punktiga 32:28.

Kolmandal veerandil skoorisid lätlased kaugvisetega ning hoidsid edumaad, kuni Tartu poolel ärkas ellu ja leidis hea hoo üles leegionär Braxton Huggins, kellest kujunes lõpuks kohtumisel enim punkte kogunud mängija. Neljandat veerandit alustati juba tartlaste seitsmepunktilises eduseisus. Viimane veerand kulges samuti kodumeeskonna dikteerimisel ning võit vormistati 14-punktilise ülekaaluga.

Ligi 27 minutit mänginud, 16 punkti teeninud ja 3 kaugviset tabanud Braxton Huggins ütles, et mängis Tartusse tulles alguses kehvasti, kuid nüüd on kohanenud. «Minu tiimikaaslased ja treener on kogu aeg minusse uskunud ja eile usaldati pall mulle. Sain visata ja mängida agressiivsemalt, lõpuks võtsime end kaitses kokku ja toimus pööre,» kirjeldas ta mängu käiku.

Huggins lisas, et talle väga meeldib Tartus mängida ning kiitis nii treenerit, meeskonda kui ka spordihoonet. Mida neljapäevases kohtumises oluline silmas pidada on?

«Me oleme nendega varem mänginud, aga kaotasime viimati 6-7 punktiga. Tuleb teha häid vahetusi ja mängida nagu tiim, siis läheb kõik hästi,» rääkis Huggins.

Oma debüüdi tegi teisipäeval Tartu saalis Ukrainast pärit Oleksandr Kovliar, kes viskas 10 punkti. Üldiselt jäi ta enda sooritusega rahule. «No me ei alustanud niivõrd hästi ja mängisime mõned võimalused maha, aga teisel poolajal olime agressiivsemad. Ma proovisin teha oma parima ja kahjuks ei tabanud osa kaugvisetest, aga ega keegi ei saa kõike tabada,» selgitas Kovliar. Ta on õnnelik, et pääses Eestisse ja saab mängida korvpalli. «Tegelikult oli meil Ukrainas ka väga head sats, aga kui oleksin sinna jäänud, ei saakski korvpalliga tegeleda. Tunnen suurt rõõmu Tartus olemisest ja tean enamike tiimikaaslaste nimesid juba peast,» rääkis ta. Ise peab Kovliar oluliseks rohkem kuulata ja õppida ning tiimikaaslastega hästi kokku mängida, et võit neljapäeval koju tuua.

Tartu peatreener Nikolajs Mazursi sõnul otsustas mängu kolmanda veerandaja kaitse tihendamine. «Me ei olnud mängu alguses eriti just kaitses osas piisavalt keskendunud ja lasime neil kergeid korve visata. Seetõttu pidime tegema lisapingutuse, et järgi jõuda. Kolmanda veerandaja teisel poolel saime hea pallisurve kaitses üles ja see tõi ka rünnakul edu. Kõige tähtsam, et saime siit mängust võidu ja nüüd on üks päev Ventspilsiga otsustava mängu ettevalmistuseks,» selgitas Mazurs.