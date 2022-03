Tartu ülikool ootab heategevusõhtul annetusi Ukraina üliõpilaste heaks

Heategevusõhtu eesmärk on koguda annetusi Tartu ülikooli Ukraina stipendiumi fondi, et pakkuda ülikooli Ukraina kodanikest bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilastele majanduslikku tuge õpingute jätkamiseks. Paljud neist on sõja tõttu sattunud raskesse olukorda ja ehkki ülikool on nad õppemaksust juba vabastanud, vajavad nad toetust igapäevaseks toimetulekuks.