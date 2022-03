Vambola Paavo: rongiga Riiga – kui Kolgata tee

Me vaidleme lätlastega rahvusvahelise rongiliikluse dotatsiooni üle. Rahvusvaheline rongiliiklus toimib kõikjal kommertsalustel. Kui Tartu soovib Riiaga rongiühendust, siis lepitagu valitsuste tasemel kokku naabriga kommertsalustel käitamine ja rong hakkaks liikuma mõne kuu pärast. Piletipoliitika Liivimaa eri osades ongi erinev. Vahel on ju piir. Ka taristutasud erinevad. Pealegi on eestlased ise süüdi, et on ajanud kõik hinnad kodumaal üle mõistuse kalliks.