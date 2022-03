Et näitlejad on laval ja žestikuleerivad kätega õhus justkui fragmente mõnest mälupildist, siis on publik saali sisenedes juba osa lavastuse sündmustikust. Isegi kui nad kaks avavad publikule etenduse alguses põgusalt loo tausta ja seda, mis ootab ees, on selge, et laval toimuva ümber ja sees on raame rohkem, kui mahub lava põrandale.