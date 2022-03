Kaitseliidu read täienevad, tutvumisõhtu juba uuel nädalal

Ka uuel nädalal aset leidval värbamisüritusel räägivad kaitseliitlased, mida kaitseliit endast kujutab ning mis võimalusi see pakub. Sander Silm selgitas, et möödunud nädala üritusel puudutasid küsimused peamiselt õppuste korraldamist. «Küsiti, kui raske on varustus, kui tihti tuleb käia metsas õppustel ning muud seesugust,» sõnas Silm. Ta rääkis, et hulgal küsijatel oli jäänud mulje, et kaitseliitu kuulujate elu tiirleb ümber metsas müttamise ja pidevate õppuste. Päris nii see siiski ei ole. «Kaitseliidu liikmeks olemine ei tähenda pidevat metsas ringi roomamist, kaitseliidus on tarvis väga erineva väljaõppe ja oskustega inimesi, alates IT-spetsialistidest ja lõpetades automehaanikutega, kompetents on väga lai,» lisas Silm.