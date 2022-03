Piirangud leevenesid, aga inimesed restoranidesse ei torma

Kuigi piirangud on läbi, ei ole veel näha massilist tungi restoranidesse ja kohvikutesse. Koroonapandeemia ajal restoranid Humal ja Pompei avanud Henri Loodmaa nentis, et järeldusi on vara teha. Näiteks ollakse veel ettevaatlikud sünnipäeva- ja firmapidude kavandamisega ning nii pole ettevõtte käibes näha suurt tõusu.