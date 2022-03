Malle Pärn: miks peab kõik olema ühes suures keskuses?

Olin kunagi ühe Inglismaa väikelinna lähedal konverentsil, jalutasin linnakeskusse ja küsisin, kus asub raamatukogu. Mulle vastati: meil ei ole raamatukogu, kord nädalas sõidab siia raamatukogubuss. Ma olin vapustatud! Meil on raamatukogud isegi väikestes külades! Külas, kus on minu maamajake, on umbes 70 elanikku, aga meil on raamatukogu.

Me isegi ei tea, mis väärtused meil on, mida näiteks sellisel suurel ja rikkal maal nagu Inglismaa ei ole. Meil ei ole mitte mingit põhjust kannatada rahvusliku alaväärsuskompleksi all. Me oleme haritud rahvus, meil on oma kultuur ja imeline keel, meil on väga palju andekaid inimesi!