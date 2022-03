Kunst tuli väelinnast vaimulinna ja võtab suuna võimulinna

Näituse moto on kuraatorid Reet Varblane ja Marje Taska valinud ladinakeelse väljendi «Pax in sancto present» (eesti keeli «Rahu pühas olevikus»). Samanimeline teos toimib ülikooli muuseumi kolmandal korrusel väljapanekus kui rahugeneraator, edastades seda väljendit morsetähestikus. Teose idee autorid on Marje Taska ja Reinhold Rutks.