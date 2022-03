Euroopa aasta spordilinna tiitel jõudis Itaaliast viimaks Elvasse

ACES Europe otsustas parima spordilinna auhinna anda Elvale erakordse töö eest spordivaldkonnas. Pidulikul galal võttis kuldse lipu vastu Elva valla spordijuht Madis Šumanov. Oma kõnes mainis spordijuht, et väjateenitud tunnustuse taga on nii spordiklubid, treenerid, õpilased kui ka kogu kogukonna ja valla panus. «Tiitel on märk aastatepikkusest heast tööst kogukonnas, kes väärtustab sporti,» lausus Šumanov.

Galal osalenud sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane tõi esile tiitliga kaasnenud eelised. «Elva valda on tunnustatud Euroopa tasemel. Oleme loonud vaimsuse, kus meie kogukonna liikmete aktiivsus saab edaspidi ainult kasvada. Auhind tähendab kindlasti ka suuremat huvi meie piirkonna ja võimaluste vastu,» rääkis Tigane.

Ka tõi Tigane välja, et Elva on tunnustatud koostööpartner nii Eestis kui ka laiemalt Euroopas. «Meil on võimalik jagada häid praktikaid ja osaleda rahvusvahelistel konverentsidel ning seminaridel. Oleme suurendanud oma võimalust taotleda toetust Euroopa erinevatest fondidest,» lisas ta

Šumanov lisas, et tunnustus ongi eelkõige kui kvaliteedimärk, mille abil saab Elva nüüd olla aktiivsem pool rahvusvahelise koostöö suurendamisel ja kontaktide loomisel.

Pidulik gala toimus Unesco maailmapärandi nimistusse kantud suursuguses Reggia Venaria palees. Elva sai oma tunnustuse koos 50 erineva linnaga. Euroopa 2022. aasta spordipealinnaks kuulutati Madrid (Hispaania) ja Haag (Holland).

Algselt pidi auhinnagala toimuma juba jaanuaris, kuid et siis oli Itaalias koroonasse nakatumiste arv kõrge, tõsteti üritus edasi. Torinos toimus see seetõttu, et Piemonte piirkond valiti 2022. aasta spordi regiooniks ning otsustati gala korraldada piirkonna keskuses Torinos.

Madis Šumanovi sõnul olid emotsioonid galale jõudes ootamatud, sest ei osatud arvata, et tegu on niivõrd mastaapse üritusega, kohal olid ka näiteks Euroopa parlamendi ja UNESCO liikmed. Elva valla spordijuht rääkis, et paljudest kõnedest peegeldus, kui oluliseks spordi arendamist mujal peetakse. «Sport on kui ühine võõrkeel, mille kaudu me kõik suhtleme,» meenutas ta ühte sõnavõttu.