Mustvee vallavanema umbusaldamine kukkus läbi

Allakirjutanud heitsid vallavanemale ette, et väga paljud inimesed on vallavanema oskamatu ja asjatundmatu juhtimise tõttu töölt või teenistusest lahkunud. «Vallavanem on otseselt põhjustanud vallale materiaalset- ja mainekahju ning käitunud inetult, lugupidamatult ka konkreetsete inimeste suhtes,» seisis umbusaldusavalduses