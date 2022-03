Laialdase pahameele osaliseks saanud linnavolinik esitas avalduse Keskerakonnast lahkumiseks

Seda, et Põdramägi on lahkumisavalduse esitanud ning see ilmselt lähiajal rahuldatakase, kinnitas Postimehe veebisaates ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Ratas tõdes, et Põdramägi peetud kõne sõnastus polnud parim ning see sisaldas ka põhimõttelist viga ja probleemi. «Jah, minuni jõudis täna avaldus, mille kohaselt ta soovib erakonnast välja astuda. Eks see näitab seda, et olukord on väga keeruline ja kui inimesed seda üht või teistmoodi tunnetavad, peavad nad ka vajalikud sammud tegema. Samas see näitab ka seda, et suur pole mitte üksnes lausete, vaid ka sõnade ja tähtede kaal,» rääkis Ratas.