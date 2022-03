Müügile tuleb postmark Ukraina toetuseks

Täpselt kuu pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale ilmuv postmark «Au Ukrainale!» on Eesti sümboolne toetusavaldus Ukraina riigile ja rahvale oma iseseisvuse kaitsmisel. Mark kannab rahusõnumit, mida sümboliseerib rahutuvi, ja seda saavad levitada kirjasaatjad üle maailma. Postmargiga saavad kõik soovijad avaldada toetust sõja lõpetamisele ning Ukraina iseseisvusele.

«Au Ukrainale!» on Ukraina rahvuslik tervitus, mida tuntakse Ukraina suveräänsuse ja vastupanu sümbolina ning Ukraina relvajõudude ametliku tervitusena alates 2018. aastast.

Margi trükiarv on 50 000 ja selle nominaal on 1,90 eurot, mark on mõeldud saatmiseks üle maailma.