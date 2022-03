Haridus- ja noorteamet kutsub Tartumaa koole kandideerima aasta kooli tiitlile

Haridus- ja noorteameti projektijuhi Kadri Ratase sõnul soovitakse konkursiga märgata ja tunnustada koole, kus õppimiseks on loodud koostööd soodustav ja loovust arendav keskkond. «Meie koolid on viimaste aastatega palju muutunud, tänapäeva koolikeskkond on mitmekülgne ja loominguline. Aasta kooli projektiga saavadki koolipered tuua esile oma kõige positiivsemad küljed, õpilased saavad tutvustada kogu Eestile oma kõige toredamaid õpetajaid ja põnevamaid õppimisviise. Sel aastal soovime konkursiga tähelepanu pöörata ka koostööle ja üksteisest hoolimisele,» rääkis Ratas.