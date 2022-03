Tartu filmifond ootab uute projektide taotlusi

Fondi toetust võivad küsida mängu-, dokumentaal- ja lühifilmide, animafilmide ning kvaliteetsarjade tootjad. Sel aastal on kavandatud kaks taotlusvooru: aprillis ja septembris, kuid filmifondil on õigus jagada toetused välja ka ühes voorus.

Fondi juht Külli Hansen avaldas heameelt selle üle, et alates tänavu jaanuarist töötab nende juures eksperdina Kaarel Kuurmaa. «Ta on tegutsenud aastaid filmimaastikul, algatanud filmifestivalid tARTuFF ja DocPoint Tallinn, töötanud PÖFFi programmikoostajana ja Eesti filmi instituudis eksperdina ning on aktiivselt tegev erinevates filmiprojektides ja -algatustes. Kaareli filmialased kogemused on eriti olulised Tartu filmifondi uue etapi eesmärgistamisel: oleme uue statuudi loomisel pööranud senisest enam tähelepanu filmide poolt loodud regionaalse mõju suurendamisele. Kuna Tartu filmifond kuulub üle-euroopalisse regionaalsete filmifondide võrgustikku Cine-Regio ja selle alavõrgustikku Green-Regio, mille eesmärk on arendada jätkusuutlikku mõtteviisi filmitööstuses, on meiele oluline, kuidas filmid järgivad rohelise filmitootmise põhimõtteid.»