Nikolai Põdramägi: mind on alusetult nimetatud putinistiks

Ma ei ole mitte ühegi sõnaga õigustanud Venemaa agressiooni Ukrainas alates 24. veebruarist ja sellele järgnevat juba pea kuu kestvat sõda. Mind on alusetult nimetatud putinistiks. On tulnud hoiatusi, ähvardusi ja rakendatakse karistusi ning sanktsioone.

Seda, et Ukrainas oli kodusõda kaheksa aastat, oleme lugenud meie oma meediast. Surma on saanud ka palju tsiviilelanikke ja isegi lapsi. Praegu aga on alates 24. veebruarist räige sõda. Venemaa on tunginud iseseisva Ukraina riigi kallale ja see on kuritegu. Sõda tuleb kohe lõpetada!