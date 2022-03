Lauri Räpi lihtsad asjad osutusid väga menukaks

Raamatupoodide edetabelid vallutanud luulekogu «Lihtsate asjade tähtsus» on pööranud Räpi elu vaat et pea peale. Kui varem oli kirjutamine tema hobi ja Hollandi väiketalude juustu Eestis edasimüümine töö, siis nüüd on need kohad vahetanud. Esinemine koolides, raamatukogudes ja luuleõhtutel ning kirjutamine võtavad suurema osa ajast.