Kaitsepookimine marutaudi vastu muutus taas kohustuslikuks

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) andmetel on riigis 230 000 lemmikloomaregistrisse kantud looma, kes ei ole marutaudi vastu vaktsineeritud. Kuigi kümne aasta vältel on suudetud Eesti hoida tapvast tõvest vaba, on näiteks Venemaal taud endiselt hoogsalt levimas. PTA loomatervise- ja heaoluosakonna peaspetsialisti Enel Hakmanni sõnul võib huvi langus loomade kaitsepookimise vastu tuleneda sellest, et aastatega on loomaomanike valvsus hakanud kaduma.

Põhjust kontrollida üle oma lemmiku vaktsineerimispass on praegu veelgi. Seoses Venemaa agressiooniga leevendas PTA veterinaarnõudeid Ukrainast saabuvatele põgenikele ning Venemaal viibinud Euroopa Liidu kodanikel kaasas olnud lemmikloomadele. Sellise otsusega kaasneb oht, et riiki võib taas tappev tõbi jõuda. «Marutaud on maailma surmavaim haigus: juhul kui haigustunnused välja kujunevad, ei ole haigestunul, olgu see siis loom või inimene, surma võimalik vältida,» rõhutas Hakmann. Kuigi Eestis leidis viimane marutõvest tingitud surmajuhtum aset 1986. aastal, sureb tänapäeval üle maailma marutõppe tuhandeid inimesi, valdaval osal juhtumitest on viirus saadud just koertelt.