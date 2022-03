Tartu korvpallimeeskond üllatas võõrsil liiga liidrit Riia VEFi

Mängu teisel poolajal hakkas ka VEF oma kaitsesurvet suuremaks ajama ja see tõi ka edu. Mõni minut enne kolmanda veerandi lõppu alustas VEF 9:0 spurti, millega jõuti kuue punkti kaugusele ning viimasele perioodile läksid meeskonnad Tartu 69:63 juhtimisel.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on Eesti-Läti liiga tabelis kirjas 10 võitu ja 14 kaotust, millega asutakse üheksandal tabelireal ehk play-offi joone all. Riia VEFile oli see kolmas kaotus 23 võidu kõrvale. Järgmine mäng peetakse kodus, kui teisipäeval, 22. märtsil tuleb külla Valmiera GLASS VIA meeskond. Kohtumine algab Tartu ülikooli spordihoones kell 19.00.