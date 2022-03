Eesti Arstide Liit algatas sõja õigustamise tõttu Nikolai Põdramägi liidust väljaarvamise

Eesti Arstide Liit andis pressiteate vahendusel teada, et taunib Nikolai Põdramägi poolt avaldatud sõda õigustavaid seisukohti. «Venemaa sooritab Ukrainas inimsusevastaseid sõjaväekuritegusid, tappes lapsi ja naisi ning rünnates meditsiiniasutusi. Selle kasvõi kaudselt aktsepteerimine arsti poolt on häbiväärne. Meil kõigil, kes on Ukraina poolt ja agressorist Venemaa vastu, peab olema praegu julgust see selgelt välja öelda,» seisis pöördumises.