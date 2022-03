Kuidas aitab palve Ukrainat? Vastavad vaimulikud Kristjan Luhamets, Jaan Tammsalu ja Viljar Roosimaa

EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets usub, et palvekett ulatub juba ümber terve maakera ega katke hetkekski. «Odessas palvetatakse kell 15, Eestis kell 19. Neid kellaaegu on tegelikult palju, nii et ööpäeva jooksul saab terve ring täis,» ütles ta.

Kristjan Luhamets FOTO: Foto: Margus Ansu

Iga inimene võib palvetada, millal iganes tahab. Aga kui üks aeg kokku leppida, siis see aitab inimesel oma ellu palvet planeerida; nii ei lähe see meelest.

«Kõige ustavamalt palvetavad muidugi need, kes ka varem on palvetanud. Aga häda korral palvetavad ju kõik!» sõnas Luhamets.

Jõgeva babtistikoguduse pastor Viljar Roosimaa lisas, et kell 19 on hea aeg, kuna siis on inimesed jõudnud koju. Oluline ei ole ta sõnul palvetades mitte tingimata füüsiliselt kokku saada, vaid oluline on, et tuhanded inimesed iga päev võtaksid ühel ajal need viis või kümme minutit ja paluksid Ukrainale mõeldes.

Aga mida siis õieti paluda, kui lõhkevad pommid, nutavad lapsed ja purunevad kodud? Mida palve suudab?

«Igas sõjas esimene kannataja on alati tõde, me ei tea lõplikku tõde, aga me teame, et seal on tohutu kurjus. Ma ei saa taktikalisi palveid teele saata, ma ei ole kindral,» vastas Viljar Roosimaa. «Ainus, mida ma saan paluda, on – Jumal, ole Ukrainale armuline, palun takista kurjust, pane käsi kurjusele ette. Me loodame, et kui paljud inimesed nii paluvad, siis Jumal vastab.»

Ukraina pealinn Kiiev. Püha Miikaeli kirik. Foto: Dmitri Kotjuh

Õpetaja Kristjan Luhamets oli nõus, et inimesed saavad palvest paremini aru siis, kui palve järel nende silme all midagi muutub.

«Aga kui pommid on juba kukkunud ja elud on katki, siis on palve vastus veelgi suurem,» kõneles ta. «See paneb meie ellu palju suurema sisu ja tähenduse. Me kõik sureme. Aga me kõik sureme ainult üks kord. Sõda ei suurenda meie suremist, sõda toob surma meie teadvusesse. Kui me selles teadmises oskame otsida oma elule paremat mõtet, siis on ka elu tagasilöökidel suur väärtus.»

Ukraina õigeusu Püha Nikolause kirik Mariupolis. Foto: Dmitri Kotjuh

EELK Tallinna Jaani kiriku õpetaja Jaan Tammsalu rääkis, et nende pühakoja kellamängus kõlab iga päev kell 12 ja 15 Ukraina hümn, mis kutsub inimesi palvetama.

Vaimulik Jaan Tammsalu. Foto: Tairo Lutter

«Iga päev kell 12 avame ka kiriku uksed ja siis leiab aset rahupalvus,» kõneles ta veel. «Olen soovitanud kristlastele praegusel paastuajal panna tasakaalu Ukraina kohta olevate uudiste vaatamine ja palvetamine Ukraina pärast. Olen soovitanud, et me ei vaataks ega loeks neid uudiseid ajaliselt enam kui võtame aega palvetamiseks Ukraina pärast.»

Jaan Tammsalu sõnul on ühispalvetel, kui palutakse südamest, keskendunult ja juures olles, tohutu jõud. «Palves me ühendame ennast universumi suurima jõuallikaga, selle Kõigutamatu Keskmega, kes suudab kõike,» rääkis ta. «Palun palvetage! Kurjus peatub, kui paljude üksmeelsed, südamesttulevad palved jõuavad Jumala aujärje ette. Palved muudavad elusid ja ajaloo kulgu.»