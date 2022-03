Jätkuvad ettevalmistused südalinna kultuurikeskuse rajamiseks

Võrreldes riigikogule taotluse esitamisega on keskuse rajamise ajakava nihkunud ning oluliselt on tõusnud ehitushinnad. Märtsis jätkab linnavalitsus volikogu heakskiidul kultuurkapitaliga läbirääkimisi, et sõlmida koostöömemorandum ja leppida kokku rahastamise tingimustes. Läbirääkimiste lähtepositsioonile heakskiidu andmist toetas 28, selle vastu oli 16 volikogu liiget.