Siiri Laidla: igikorduv ootus

Jah, ka sada aastat tagasi igatsesid inimesed kevadet. Teadmine, et tulgu mis tuleb, aga kevad tulemata ei jää, kätkeb lohutust ja turvatunnet. Ja seda on meile praegu hädasti vaja. Kui nemad, sajanditagused, eluga hakkama said, saame ka meie. Vaenas ju neidki sõda, ajad oli ärevad. Marie Undergi pidi kodumaalt põgenema. Nii et maailmas pole sajandiga justkui midagi muutunud. Ikka ootame kevadet ja kardame sõda. Võtame vastu sõjapõgenikke, lootuses ise sellest saatusest pääseda. Varume küünlaid, tikke, seepi, kuiv­aineid, soola.